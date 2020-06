Gli umani possono comprendere il significato di alcuni suoni degli scimpanzé

Una nuova ricerca ha scoperto che gli umani hanno la capacità di capire determinate informazioni comportamentali dai suoni che producono gli scimpanzé, una "conservazione filogenetica" delle caratteristiche acustiche nel corso dell'evoluzione umana.

"Quando sentiamo un gatto fare le fusa o una persona che ride, potremmo essere in grado di dedurre informazioni da queste vocalizzazioni, incluso sia lo stato affettivo dell'individuo che il tipo di situazione in cui si trovano", scrivono i ricercatori all'interno della rivista Proceedings of the Royal Society B. Charles Darwin ipotizzò nel 1872 che le espressioni vocali emotive abbiano "antiche radici evolutive" basate su meccanismi condivisi tra le specie di mammiferi.

Al fine di determinare la capacità degli ascoltatori umani di percepire il comportamento degli scimpanzé, basandosi esclusivamente sui loro suoni vocali, un team di ricercatori di tre università diverse ha condotto due esperimenti impiegando 155 vocalizzazioni di 66 scimpanzé in 10 diverse situazioni, sia positive che negative. Migliaia di volontari hanno ascoltato queste vocalizzazioni, per poi categorizzarle in base a 10 tipi di comportamento.

"Nel complesso, i risultati suggeriscono che gli ascoltatori umani possono dedurre informazioni efficaci dalle vocalizzazioni degli scimpanzé oltre l'effetto principale, indicando la continuità filogenetica nella mappatura delle vocalizzazioni ai contesti comportamentali", scrivono gli autori dello studio. L'inferenza umana del comportamento degli scimpanzé suggerisce un potenziale modello di apprendimento e comunicazione dell'evoluzione, contribuendo ulteriormente a rafforzare le capacità di sopravvivenza in natura.