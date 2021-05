Gli umani hanno trasformato terre grandi come l'Africa e l'Europa in 60 anni

In poco più di 60 anni gli esseri umani hanno trasformato un quinto delle terre del nostro pianeta, una porzione paragonabile all'Europa e all'Africa insieme. Stiamo parlando di ben 43 milioni di chilometri quadrati, un numero quattro volte superiore rispetto alle stime precedenti, secondo quanto riporta uno studio di Nature Communications.

Pensate che 43 milioni di chilometri quadrati siano nulla rispetto alla vastità del nostro pianeta? Vi sbagliate. Innanzitutto la superficie della Terra si estende per 510 milioni di km quadrati; il 70%, ovvero 361 milioni di km quadrati, è costituito da acqua. Rimangono quindi 149 milioni di km quadrati calpestabili, circa 15 milioni di km quadrati di questi sono permanentemente coperti dal ghiaccio. Solamente 134 milioni di km quadrati di terra sono privi di ghiaccio.

I cambiamenti su larga scala, infatti, potrebbero essere dannosi per l'assorbimento del carbonio prodotto dall'uomo. Le piante e il suolo, specialmente nelle foreste tropicali, assorbono circa il 30% dell'inquinamento. Abbattere queste grandi aree naturali per far spazio a terreni coltivati ​​e pascoli potrebbe essere controproducente (le buone notizie non bastano quindi).

Occorre fare una distinzione: le aree forestali nel Nord del mondo, ovvero Europa, Russia, Asia orientale e Nord America, sono aumentate negli ultimi 60 anni, mentre la perdita di foreste nei paesi in via di sviluppo del Sud del mondo è stata incredibilmente alta. I paesi più ricchi, quindi, stanno sfruttando le risorse dei paesi più poveri.

"La deforestazione tropicale si è verificata per la produzione di carne bovina, canna da zucchero e soia nell'Amazzonia brasiliana, palma da olio nel sud-est asiatico e cacao in Nigeria e Camerun", afferma Karina Winkler, geografa fisica della Wageningen University & Research nei Paesi Bassi. Gli alti prezzi del petrolio, inoltre, hanno anche alimentato la conversione delle foreste in colture bioenergetiche.