L'umanità ha consumato tutte le risorse annuali della Terra... in 7 mesi!

Il 29 luglio è avvenuto (di nuovo) l'Earth Overshoot Day, ovvero il giorno in cui la domanda di risorse supera ampiamente ciò che il nostro pianeta è capace di generare in un solo anno. In poche parole, l'umanità è riuscita consumare tutte le risorse che la Terra riesce a creare naturalmente in un anno... in meno di un anno, all'incirca 7 mesi.

Il calcolo del 2021 mostra un aumento del 6,6% dell'impronta ecologica globale rispetto al 2020, anno in cui l'Earth Overshoot Day è stato spostato in avanti di un mese al 22 agosto a causa della riduzione delle emissioni dovute ai blocchi della pandemia.

Da oggi fino alla fine dell'anno siamo in "deficit ecologico". In pratica stiamo utilizzando il 74% in più di risorse rispetto a quelle che gli ecosistemi della Terra possono rigenerare. Ovviamente, vale la pena sottolinearlo, non tutte le nazioni consumano le risorse allo stesso modo. Ad esempio, l'Earth Overshoot Day degli Stati Uniti e il Canada è stato il 14 marzo di quest'anno, data in cui le nazioni del paese annuali del paese sono "terminate".

Per l'Italia è invece il 13 maggio, mentre per il Regno Unito il 19 maggio. Al contrario, il Ciad avrebbe raggiunto il fatidico giorno il 16 dicembre e l'Indonesia il 18 dicembre. Potrete consultare un grafico del consumo dei vari paesi in calce alla notizi .