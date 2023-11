L'umanità sta distruggendo un importante ciclo della Terra, ecco cosa

L'attività umana sta accelerando il ciclo naturale del sale sulla Terra, un fenomeno che potrebbe rappresentare una minaccia esistenziale per le riserve di acqua dolce. Gli esperti dell'Università del Maryland, dell'Università del Connecticut, del Virginia Tech e di altre istituzioni lo hanno affermato in un nuovo studio.

Gli esperti hanno documentato come le pratiche di estrazione mineraria, lo sviluppo del territorio e l'uso di sali stradali per sciogliere il ghiaccio stiano perturbando significativamente il ciclo del sale, che normalmente vedrebbe la risalita di quest'ultimo in superficie attraverso processi geologici e idrologici su lunghi periodi di tempo.

Il team di ricerca ha esaminato una varietà di sali, non solo il cloruro di sodio comunemente usato in cucina, e in diversi ambienti, inclusi la concentrazione di quelli nei fiumi e nei suoli. Eventi come l'essiccamento dei laghi stanno addirittura aumentando le concentrazioni di sale nell'aria.

Se questa tendenza dovesse continuare, trovare acqua potabile sufficiente per la popolazione mondiale potrebbe diventare una vera sfida, senza contare i danni ad altri animali e ai loro habitat. I ricercatori sollecitano un maggiore impegno per valutare il nostro impatto su questo ciclo e per ridurlo. Un punto di partenza potrebbe essere ridurre gli 80 miliardi di chili di sale distribuiti sulle strade statunitensi ogni anno.

Saranno necessari ulteriori studi e regolamentazioni per affrontare questa complessa questione, dato che il sale non è considerato un contaminante primario dell'acqua potabile negli Stati Uniti, e regolamentarlo sarebbe un'impresa notevole.