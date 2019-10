L'umanità potrebbe essere già in grado di esplorare Venere

Venere è un luogo misterioso che gli scienziati non hanno ancora compreso per bene. Un tempo potrebbe aver ospitato la vita, ma adesso le estreme temperature del pianeta non permetterebbero a nessuna creatura di sopravvivere.

Nonostante ciò, esplorare il mondo sarebbe molto interessante e, secondo un gruppo scientifico consultivo della NASA, potremmo essere già in grado di farlo. La priorità rimane sempre Marte, sopratutto per i progetti dell'agenzia spaziale, ma suggerimenti su nuovi luoghi da osservare sono sempre ben accetti.

Le missioni per l'esplorazione di Venere proposte sono: DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry and Imaging) per misurare la composizione chimica del corpo celeste; VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography e Spectroscopy), per esaminare la superficie del pianeta in alta definizione; e infine HOVER (Hyperspectral Observer for Venus Reconnaissance), missione ideata per comprendere meglio il clima.

Come sopravvivere alle temperature di Venere, in grado di sciogliere perfino il piombo? Ci sono diversi programmi che stanno cercando un modo. Ad esempio HOTTech mira a creare componenti in grado di resistere in ambienti con temperature di 500° C.

Mentre un altro team del Glenn Research Center della NASA sta lavorando su semiconduttori al carburo di silicio in grado di durare fino a 4.000 ore all'interno della superficie del pianeta. Insomma, i misteri legati a Venere potrebbero essere risolti molto presto.