L'umanità invierà mai umani su Alpha Centauri come su Lost in Space?

Alpha Centauri è il sistema stellare più vicino a noi a circa 4 anni luce dal nostro pianeta. Nonostante la distanza possa sembrare "fattibile", in realtà con le tecnologie attuali impiegheremmo da 60.000 a 100.000 anni per raggiungerlo. Tuttavia, c'è una domanda che vale la pena di esaminare: l'umanità invierà mai umani su Alpha Centauri?

In questo sistema ci sono tre stelle, due di queste sono simili al Sole, mentre la terza è una nana rossa chiamata Proxima Centauri che è orbitata da due pianeti. Uno di questi è Proxima b, un pianeta delle dimensioni della Terra che giace nella zona abitabile della sua stella.

A causa della distanza dalla sua stella e dalla grandezza del corpo celeste simile alla Terra, si pensa che su Proxima b ci possa essere la vita - anche se sono tanti gli studi che smentiscono questo punto di vista. Tornando alla domanda originaria no, l'umanità non ha molti modi per raggiungere il sistema stellare più vicino a noi.

"Se volessimo che gli umani andassero davvero lì, dal punto di vista tecnologico attuale, non sarebbero davvero vivi nel momento dell'arrivo", ha dichiarato Zack Estrin - regista di Lost in Space - durante un'intervista con Space.com. Tuttavia, secondo Estrin, "una parte di me pensa che ciò sia dannoso perché ci dà la possibilità di rovinare il pianeta".

L'unico modo per riuscire nell'impresa è inviando navi generazionali, dove i futuri coloni vivranno per generazioni all'interno della nave per poi, infine, arrivare sul pianeta. Prima di ciò occorre sapere se il pianeta possa ospitare o no la vita. Nel frattempo, la Cina ha annunciato i piani per una nave spaziale lunga diversi chilometri.