L'umanità ha gli occhi puntati sempre di più verso Venere, il pianeta più caldo

Venere non è il pianeta più vicino al Sole, ma è il più caldo nel nostro sistema solare (con ben 480 °C) e con un'atmosfera schiacciante 90 volte più densa di quella terrestre. Nove sonde sovietiche hanno cercato di esplorare il mondo infernale, e nessuna è durata più di 127 minuti.

Dalla relativa sicurezza dello spazio, però, un orbiter potrebbe utilizzare i suoi strumenti per esaminare gli strati delle nuvole, misurare i cambiamenti del paesaggio nel tempo e osservare eventuali movimenti tettonici. Inoltre, un veicolo spaziale del genere potrebbe cercare indicatori di acqua passata, osserva l'attività vulcanica e gli altri eventi che potrebbero aver plasmato il pianeta.

A voler attuare fortemente questa impresa è Sue Smrekar, del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che sta lavorando a un orbiter chiamato VERITAS. "Sappiamo molto poco sulla composizione della superficie di Venere", afferma la donna. "Pensiamo che ci siano continenti, come sulla Terra. Ma non abbiamo le informazioni per dirlo davvero."

Gli orbiter, tuttavia, non sono l'unico mezzo per studiare Venere dall'alto. Gli ingegneri del JPL, Attila Komjathy e Siddharth Krishnamoorthy, immaginano un concept di veicoli spaziali simili a mongolfiere (visibili in calce alla notizia) capaci di sorvolare i venti nei livelli superiori dell'atmosfera venusiana, dove le temperature sono vicine a quelle terrestri.

Il team equipaggerebbe i palloncini con sismometri abbastanza sensibili da rilevare i terremoti sul pianeta sottostante. Sulla Terra, quando il terreno trema, quel movimento si increspa nell'atmosfera sotto forma di onde agli infrasuoni. Krishnamoorthy e Komjathy hanno dimostrato che la tecnica è fattibile utilizzando mongolfiere d'argento. Nell'atmosfera di Venere, inoltre, si otterrebbero risultati ancora più forti. Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare.

Per quanto riguarda un lander invece? Tra le molte sfide che un veicolo sulla superficie dovrebbe affrontare, a parte le temperature capaci di sciogliere perfino il piombo, c'è sicuramente l'assenza di Sole, oscurato dalle spesse nuvole del pianeta. L'energia solare sarebbe fortemente limitata e c'è troppo caldo per utilizzarne altre. "Non c'è speranza di refrigerare un lander per mantenerlo fresco", afferma Jeff Hall, ingegnere del JPL.

Attualmente, la NASA è interessata allo sviluppo di una tecnologia in grado di resistere alle roventi temperature del pianeta. Ci vorrà ancora molto tempo, ma ad ogni successo, il team avvicina l'umanità all'esplorazione di un pianeta considerato inesplorabile fino a mezzo secolo fa.