L'umanità ha quasi portato all'estinzione i pinguini imperatori

I pinguini imperatori che si trovano sulle coste dell'Antartide in questo secolo sono stati portati quasi all'estinzione. Queste creature hanno bisogno di un equilibrio molto delicato: se c'è troppo ghiaccio marino gli animali faticheranno a portare il cibo ai piccoli, se c'è troppo poco ghiaccio, i pulcini rischiano di annegare.

Il cambiamento climatico ha ovviamente creato una condizione di scioglimento dei ghiacci molto elevato, mettendo conseguentemente a rischio queste popolazioni di animali. Secondo quanto riportato da un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Conversation, pubblicato dall'ecologo marino Philip Trathan del British Antarctic Survey, entro il 2100 quasi tutte le colonie si estingueranno.

Per questo motivo l'US Fish and Wildlife Service propone di elencare il pinguino imperatore come "minacciato" ai sensi dell'Endangered Species Act.

I pinguini si riproducono sul "ghiaccio veloce", ovvero la parte attaccata alla terraferma, ma cacciano il cibo utilizzando la banchisa, ovvero banchi di ghiaccio marino che si muovono con il vento o le correnti oceaniche. Quest'ultime sono molto importanti per riposare, durante la muta annuale e per sfuggire ai predatori.

Così come la maggior parte di specie sulla Terra, i pinguini imperatori si sono adattati al loro ambiente attuale, ma la specie non si è evoluta per sopravvivere ai rapidi effetti dei cambiamenti climatici. Molte colonie sono già in drastico calo e l'98% di queste si estinguerà entro il 2100 se le emissioni di gas serra continueranno il loro corso attuale... mentre la popolazione globale diminuirà del 99% rispetto alle sue dimensioni storiche.

Per fermare questa nefasta previsione, il mondo deve rispettare gli accordi stipulati dagli accordi sul clima di Parigi.