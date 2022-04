L'umanità quando diventerà una civiltà di Tipo I? Abbiamo una risposta

La scala di Kardashev è un concetto estremamente affascinante. Si tratta di un metodo di classificazione delle civiltà in funzione del loro livello tecnologico. Venne proposto dall'astrofisico russo Nikolai Kardashev nel 1964, inserendo nella "classifica" tre tipo di civiltà: planetarie (tipo I), stellari (tipo II) e galattiche (tipo III).

Una specie di tipo I, per farvi capire, è in grado di sfruttare tutta l'energia disponibile sul pianeta d'origine. Le specie di tipo II, invece, possono sfruttare l'energia della loro stella natale (utilizzando ad esempio una Sfera di Dyson), mentre le civiltà di tipo III possono sfruttare tutta l'energia della loro galassia.

A questo punto vi starete chiedendo: "ma che tipo di civiltà siamo noi?". Così come avrete intuito dal titolo, non ci avviciniamo neanche ad essere del primo tipo. "Possiamo raggiungere il Tipo I?" - questa domanda è stata studiata in un articolo recentemente pubblicato sul server di prestampa arXiv. La risposta è affermativa e sì, l'umanità raggiungerà questo traguardo.

Tuttavia, arriveremo ad essere una civiltà di Tipo I soltanto verso il 2371. Per raggiungere il quantitativo di energia richiesto dobbiamo anche tener conto dei problemi del cambiamento climatici. Dovremmo utilizzare, quindi, sempre più fonti di energia rinnovabili. Certo, le cose potrebbero anche cambiare in futuro, ma per adesso non possiamo far altro che lavorare sodo.