L'umanità riuscirà mai a capire come ibernare le persone?

L'ibernazione è una strategia intelligente utilizzata dagli animali: invece di affrontare il freddo che li attende, le creature scelgono di entrare all'interno di un sonno profondo fino a quando non ci sarà nuovamente bel tempo. Potremmo mai attuare una tecnica simile? Si tratta di una possibilità molto remota.

"Quando gli scoiattoli di terra artici vanno in letargo, diventano troppo freddi per eseguire un elettroencefalogramma", spiega Kelly Drew, ricercatrice in biologia dell'ibernazione presso l'Università dell'Alaska. Con una temperatura corporea interna inferiore al punto di congelamento dell'acqua, "sembra che siano in coma."

Gli orsi bruni, ad esempio, subiscono un calo della temperatura corporea inferiore a circa 5°C e contrariamente a quello che si pensa, si svegliano piuttosto spesso durante quei mesi. Tecnicamente, quindi, per ibernazione si riferisce a uno stato regolato di metabolismo ridotto, il che significa che le reazioni chimiche nel corpo di un organismo che lo mantengono in vita rallentano.

Nella medicina utilizziamo una tecnica simile: "l'ipotermia controllata è già ampiamente utilizzata nella pratica clinica", ha spiegato Vladyslav Vyazovskiy, professore associato di neuroscienze all'Università di Oxford. "[È usato] durante la chirurgia cardiaca e per proteggere i tessuti dai danni quando il flusso sanguigno è ridotto, come dopo un ictus."

Un viaggio di andata e ritorno verso il Pianeta Rosso richiederebbe probabilmente circa 18 mesi, al di fuori delle preoccupazioni pratiche, l'ibernazione umana potrebbe valerne la pena per la protezione psicologica e fisica che potrebbe fornire, ma attualmente replicare il vero letargo o torpore negli esseri umani è un po' fuori portata.

"Se gli esseri umani potessero [ibernarsi]... potremmo aumentare le nostre possibilità di rendere gli esseri umani una specie che viaggia nello spazio", ha dichiarato in una dichiarazione Gary Hardiman. “Ridurrebbe lo stress psicologico. Il cambiamento del metabolismo [dell'astronauta] impedirebbe loro di richiedere cibo, ossigeno o acqua, e c'è la possibilità che protegga i loro muscoli dal deperimento dovuto agli effetti causati dalle radiazioni e dalla microgravità."