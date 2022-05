L'umanità scoprirà gli alieni soltanto tra 400.000 anni, afferma uno studio

Gli scienziati stanno cercando gli alieni da molto, ma evidentemente non da abbastanza tempo. Adesso, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal, l'umanità riuscirà a mettersi in contatto con gli alieni soltanto tra 400.000 anni.

"In quanto unica civiltà intelligente avanzata sulla Terra, una delle domande più sconcertanti per gli umani è se la nostra esistenza sia unica", affermano gli autori del documento, Wenjie Song e He Gao, entrambi del Dipartimento di Astronomia della Beijing Normal University. Gli scienziati si sono basati sulla famosa equazione di Drake.

La coppia di esperti ha analizzato le probabilità che la vita appaia e si evolva in una civiltà intelligente (CETI), esaminando anche lo stadio dell'evoluzione della stella ospite richiesta. Song e Gao hanno eseguito una serie di simulazioni utilizzando valori diversi per queste variabili. Sono arrivati infine ​​a due scenari: una prospettiva ottimista e una prospettiva pessimista.

Nello scenario ottimistico, una stella deve trascorrere almeno il 25% della sua vita prima che possa emergere una civiltà intelligente. Per ogni pianeta simile alla Terra, inoltre, c'è solo lo 0,1% di possibilità che appaia un CETI. Queste variabili ottimistiche creano oltre 42.000 CETI in tutta la Via Lattea ma in momenti differenti. Secondo questo punto di vista ci servono altri 2000 anni per ottenere una comunicazione bidirezionale con gli alieni.

La visione pessimistica, quella su cui verte il documento, utilizza variabili minuscole e si afferma la presenza di sole 111 CETI in tutta la vita della Via Lattea. Inoltre, avremmo bisogno di sopravvivere per altri 400.000 anni per avere una comunicazione bidirezionale con dei possibili alieni.

Insomma, un numero sicuramente importante, considerano che tutta la civiltà umana ha scoperto l'agricoltura solo circa 12.000 anni fa. A proposito, quali potrebbero essere i messaggi più spaventosi da ricevere dagli alieni? Gli utenti Reddit rispondono.