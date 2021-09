L'umanità deve smettere di estrarre carbone, gas e petrolio se vuole sopravvivere

Secondo quanto riportato da un nuovo studio, il 60% delle riserve mondiali di petrolio e gas metano, insieme al 90% delle sue riserve di carbone, devono restare nel sottosuolo e non devono essere estratte se vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall'Accordo di Parigi.

"Se vogliamo una maggiore possibilità di rimanere al di sotto di 1,5°C, allora dobbiamo, ovviamente, mantenere più carbonio nel terreno, più combustibili fossili nel terreno", ha dichiarato il coautore dello studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, James Price, ricercatore associato presso l'University College.

Limitare il riscaldamento a questo livello rallenterebbe, o addirittura fermerebbe, alcuni degli impatti dei cambiamenti climatici che stiamo osservando di recente. Per raggiungere tali obiettivi, però, gli studi indicano che l'umanità deve smettere di rilasciare anidride carbonica (CO2) entro il 2050. A tassi attuali, infatti, la situazione è drastica.

Come possiamo raggiungere zero emissioni? Il nuovo studio Nature sottolinea un passaggio fondamentale: dobbiamo ridurre la quantità di combustibili fossili che estraiamo dal suolo. Non solo: la produzione globale di petrolio e gas deve diminuire a un tasso medio annuo di circa il 3% fino al 2050.

I dati di questo studio sono incerti, poiché con l'aumento delle temperature il carbonio rilasciato dallo scioglimento del permafrost potrebbe causare effetti a catena. Il modello dei ricercatori, inoltre, presuppone che ogni anno una certa quantità di carbonio venga eliminata dall'atmosfera grazie all'utilizzo di tecnologie di rimozione dell'anidride carbonica... anche se non sappiamo molto della loro affidabilità.

"Il futuro dipenderà... dalle nostre decisioni di oggi", ha dichiarato infine Maisa Rojas, co-autrice del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite a LiveScience. "Tutto dipenderà davvero dalle politiche adottate".