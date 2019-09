L'umanità vuole andare su Marte. Cosa mangeranno 1 milione persone sul Pianeta Rosso?

Negli ultimi tempi si è parlato molto della possibilità di una missione umana su Marte. L'idea è stata espressa dalla NASA, che ha intenzione di visitare il Pianeta Rosso nel 2033, e anche da Elon Musk, che vuole creare una colonia di 1 milione di persone.

Ci sono tante domande che sorgono e sicuramente una di questa è: come potrebbero nutrirsi un milione di persone su Marte? Secondo gli scienziati, un insediamento su Marte dovrebbe avere a disposizione: energia, acqua, ossigeno, materiale da costruzione e cibo. Sul Pianeta Rosso, le prime quattro ci sono, e sono potenzialmente abbondanti.

Come energia si potrebbe usare quella solare, insieme a dei reattori per la fissione nucleare (già esistono le versioni fatte apposta per Marte). Il ghiaccio potrebbe essere usato come fonte di acqua, l'anidride carbonica può essere convertita in ossigeno e il suolo marziano può essere usato per il materiale da costruzione.

Il cibo, invece, non è reperibile sul pianeta in alcun modo. I soli vegetali (coltivati in apposite serre) non bastano e non offrono abbastanza calorie. Quindi, sono state prese in considerazione le ultime innovazioni nelle fonti proteiche alternative: allevamento degli insetti e carne fatta crescere in laboratorio.

Le serre inoltre, non sarebbero efficaci su Marte perché il pianeta è lontano dal Sole. Al loro posto, gli scienziati hanno pensato a tunnel illuminati con LED ad alta resistenza. Prima di questo però, il suolo deve essere trattato per sostenere la crescita delle piante (la modifica genetica potrebbe rendere i vegetali anche più resistenti).

1 milione di persone potrebbero raggiungere l'autosufficienza, in termini di cibo, entro 100 anni, facendo affidamento su circa 14.500 chilometri di tunnel, affermano gli scienziati. Tuttavia, questi coloni avrebbero bisogno di enormi quantità di cibo importato dalla Terra nel frattempo (quasi 54.000 spedizioni).

Contrariamente al caso esaminato dagli scienziati, le prime colonie sul Pianeta Rosso avranno un numero contenuto di persone, meno di una decina. Le conclusioni degli esperti però, potrebbero tornare utili anche per capire come sfamare le persone sulla Terra (hanno aperto un sito web che parla proprio di questo).