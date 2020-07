L'umanità vuole sopravvivere su Marte? L'Antartide è un buon posto per iniziare

Per andare su Marte l'umanità deve prima prepararsi, sia psicologicamente che fisicamente: per farlo, non deve andare lontana... ma in Antartide. Entrambi sono luoghi freddi e sterili, difficili da raggiungere e pieni di allettanti misteri scientifici.

"Parlerò della ricerca antartica di meteoriti, che penso sia il miglior analogo che abbiamo sulla Terra per quello che sembrerà fare un lavoro sul campo su un altro pianeta", afferma Stan Love, ex astronauta della NASA, che fa parte di un programma finanziato dall'agenzia atto a cercare rari meteoriti in Antartide.

In questo luogo, i viaggi all'esterno rischiano di rilasciare un po' di calore prezioso del campo base. Su Marte accadrebbe la stessa cosa andando fuori dalla base, rischiando anche la sicurezza dell'habitat, poiché lasciare e rientrare un luogo del genere permette alla tagliente polvere marziana di intrufolarsi, danneggiando oltre che i preziosi macchinari terrestri, anche la vita umana.

I parallelismi non finiscono qui. Altro argomento affrontato da Love riguarda il trasporto: in Antartide si viaggia all'interno di un angusto veicolo pieno di provviste. Gli aeroporti che servono la McMurdo Station, il centro scientifico statunitense dell'Antartide, sono a poca distanza in auto dalla stazione. "Che aspetto potrebbe avere un insediamento su Marte tra 100 anni o un insediamento sulla luna tra 50 anni?" Continua Love. "Penso che assomiglieranno molto alla McMurdo Station."

Nel caso della ricerca antartica di meteoriti, il ghiaccio è cruciale; è ciò che rende il continente meridionale un luogo utile per la caccia alle rocce spaziali. Dopotutto, in un luogo pieno di ghiaccio, non ci sono molte rocce nelle vicinanze. Per i cacciatori di pietre cosmiche in Antartide, le motoslitte sono vitali quasi quanto le tende stesse, afferma l'ex astronauta. "Qualunque cosa faremo su Marte, se non vogliamo finire in un giorno e giocare a carte per il resto del tempo, avremo bisogno di quella mobilità superficiale".