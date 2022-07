L'essere umano brama l'immortalità? Secondo questo studio non sembra proprio

L’iconica invenzione di Nicolas Flamel, la Pietra Filosofale, ha dato vita ad una vera è propria branca della “chimica”: l’alchimia. Questi scienziati attempati passano la propria esistenza a ricercare un modo per sintetizzare la pietra prodigiosa da cui è possibile ottenere l’Elisir della Lunga Vita.

Tuttavia, quest’immortalità oggi non è più bramata come un tempo: questo nuovo studio ci mostra come una bella fetta di persone non sia nemmeno vagamente ammaliata dall’idea di una vita eterna.

A circa 900 statunitensi è stato chiesto se fossero interessati ad una pillola che conferisca l’immortalità e l’eterna giovinezza, un po’ come i Sayan. La ricerca è stata condotta dal Journal of Aging Studies.

Solamente il 33% delle persone avrebbe assunto il farmaco mentre il 42% ha dichiarato di non essere interessato alla pillola. Nella restante percentuale rientrano coloro che non erano sicuri nel dare una risposta secca. Si è notato come ci sia una correlazione tra l’età e l’esito delle risposte.

Hanno partecipato giovani tra i 18 ei 29 anni, anziani con un'età media di 72 anni e una fascia ancor più anziana con un'età media di 88 anni. Gli ottantenni, forse comprensibilmente, affermano che avrebbero accettato volentieri la pillola se fossero bloccati in uno stato più giovane del proprio corpo.

Non è l'unica volta che parlare di immortalità ha fatto notizia negli ultimi tempi. Una donna, diventata virale su TikTok, ha instillato negli utenti un dubbio molto complesso: non moriremo mai, perché a perire prima sarà il nostro mondo e noi non lo sapremo.

Joli Moli (@joli), la creatrice del contenuto digitale in questione, ha anche allarmato gli spettatori presentando una sorta di realtà dimensionale alternativa come sito d’arrivo della nostra coscienza. Questo “luogo” è definito “immortalità quantistica”.