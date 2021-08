L'essere umano ha fatto estinguere oltre 460 specie di uccelli negli ultimi 50.000 anni

Negli ultimi 50.000 anni gli esseri umani hanno modificato pesantemente gli habitat del nostro pianeta... non senza conseguenze. Secondo un nuovo studio riportato dal Journal of Biogeography, infatti, gli umani hanno fatto estinguere almeno 469 specie di uccelli dalla fine del Pleistocene.

Per gli autori dello studio non c'è alcun dubbio: sono stati notati una serie di schemi che suggeriscono fortemente che i nostri antenati fossero la principale forza trainante dietro molte di queste estinzioni. Il 90% di tutti gli uccelli estinti - affermano gli esperti - viveva sulle isole e scomparve poco dopo l'arrivo della gente.

Inoltre, 116 specie di uccelli incapaci di volare (come il Dodo) si sono estinti in questo lasso di tempo. Attualmente sul nostro pianeta esistono soltanto 54 specie di uccelli incapaci di volare; una cifra che rappresenta una grande proporzione di tutte le specie esistite negli ultimi 50.000 anni. Ovviamente, sono le specie che non sanno volare quelle maggiormente minacciate.

"Complessivamente siamo stati in grado di elencare 469 specie di uccelli che si sono estinte negli ultimi 50.000 anni, ma crediamo che il numero reale sia molto più alto", ha dichiarato l'autore dello studio, il professor Shai Meiri. Questa ricerca di mostra due cose: che il numero delle specie aviarie che esistevano in passato era incredibilmente alto ed evidenzia, inoltre, l'impatto devastante dell'uomo sugli animali nel corso della storia.

Gli uccelli sono stati molto importanti per la civiltà, dai suoi arbori fino ad oggi. Vi siete mai chiesti, inoltre, quante di queste creature ci sono sulla Terra?