Quella volta che l'essere umano fermò le Cascate del Niagara in nome della scienza

C'è stato un momento in cui il flusso delle Cascate del Niagara venne interrotto, non una, ma due volte. La prima volta fu un caso, quando il 29 marzo 1848, gli abitanti locali si svegliarono per scoprire che l'enorme cascata non aveva più acqua che la sovrastava.

Il fiume si era completamente fermato, asciugando l'intera area e creando uno scenario quasi surreale. Questo fenomeno si verificò a causa di enormi blocchi di ghiaccio nel Lago Erie che, spinti da forti venti, si erano diretti verso la sorgente del fiume Niagara.

In qualche modo, l'intero canale si bloccò, creando una diga naturale che impediva all'acqua di passare. Questo blocco rimase in atto per circa 30 ore prima che i venti cambiassero, liberando il ghiaccio e tornando al suo normale corso.

La seconda volta che le Cascate del Niagara si fermarono, però, fu un'impresa affascinante condotta da parte del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti. Questa enorme caduta d'acqua è composta, in realtà, da tre cascate.

La seconda più grande è l'American Falls, facilmente riconoscibile per l'enorme accumulo di rocce alla base, chiamato talus, che si è lentamente accumulato nel corso degli anni a causa delle frane. Questo fenomeno divenne motivo di preoccupazione per gli Stati Uniti, poiché temevano che i continui depositi di roccia avrebbero ridotto la caduta dell'acqua, forse fermandola completamente.

Così, gli Stati Uniti e il Canada raggiunsero un accordo: avrebbero fermato il flusso d'acqua sopra le American Falls per cinque mesi. Durante questo periodo, gli esperti studiarono come facesse il corso d'acqua a depositare la roccia, la sua composizione geologica e considerarono di intervenire per rimuoverle direttamente.

L'impresa fu enorme. Oltre 1.200 camion consegnarono circa 28.000 tonnellate di roccia nel fiume a monte delle American Falls nel corso di tre giorni nel 1969. L'acqua fu deviata verso le Horseshoe Falls e l'American Falls si ridusse a un semplice gocciolio, asciugandosi completamente.

La cascata asciutta rivelò milioni di monete che erano state gettate nel fiume nel corso degli anni; due corpi furono recuperati e gli ingegneri rinforzarono le aree deboli riducendo i punti di pressione eccessiva.