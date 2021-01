Un essere umano medio, in proporzione, ha più grasso corporeo di un elefante

In passato, alcuni studi hanno classificato quasi tre quarti di tutti gli elefanti presenti negli zoo nordamericani come sovrappeso o obesi, ma questi punteggi si basavano solo su osservazioni visive. Così, in un nuovo studio, si è deciso di confrontare la quantità di grasso degli elefanti in cattività con alcuni dei loro problemi di salute.

Un team di ricerca ha equipaggiato 35 elefanti asiatici femmine e 9 elefanti asiatici maschi provenienti da nove zoo negli Stati Uniti e in Canada con fitness tracker in "versione giganti" alle caviglie. Tracciando il loro peso idrico attraverso campioni di sangue regolari, gli esperti sono stati in grado di calcolare i livelli di grasso totale degli elefanti dalla loro massa corporea complessiva.

I ricercatori, infatti, sono stati molto preoccupati negli ultimi anni per gli elefanti in cattività, perché - a detta loro - mangiano troppo e non si esercitino a sufficienza, mettendoli potenzialmente a rischio di malattie cardiovascolari, problemi articolari e anomalie nei loro ormoni riproduttivi (che potrebbe far crollare le nascite).

In media, si è scoperto che gli elefanti maschi trasportano circa l'8,5% di grasso corporeo e le femmine circa il 10%. Un essere umano normale e sano, per fare una comparazione, ha tra l'8 e il 20% di grasso corporeo (indicativamente e con un'età dai 20 ai 39 anni). Confrontando questi contenuti di grasso con altri problemi di salute negli elefanti asiatici, gli autori hanno trovato l'esatto opposto di ciò che si aspettavano.

In cattività camminavano tanto quanto quelli in libertà; è stato anche sfatato il mito riguardante alla fertilità. Questo non vuol dire che non ci siano rischi per gli elefanti in sovrappeso. Nello studio, ad esempio, i ricercatori hanno scoperto che i livelli di insulina erano maggiori tra gli elefanti con grasso corporeo superiore alla media, ciò significa che potrebbero sviluppare il diabete.

Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare quale livello di grasso sia malsano negli elefanti asiatici e dove viene distribuito il grasso. Studi futuri potranno darci una risposta più completa.