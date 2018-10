Un aggiornamento di Android rivela un dispositivo flessibile Samsung e lo Snapdragon 8150

Qualche mese fa nella rete erano comparsi dei riferimenti legati ad un nuovo dispositivo Samsung pieghevole, nome in codice "Winner". Oggi, l'aggiornamento di Android 9 Pie del Galaxy S9 ha gettato altra benzina sul fuoco, mostrando nuove prove di questo dispositivo, sempre più reale.

XDA Developers ha investigato a fondo nel nuovo aggiornamento del sistema operativo, trovando tracce di questo nome in codice. Un file chiamato "winnerlte" sembrerebbe confermare la sua esistenza: la scoperta però non si ferma qui. Sembra infatti che questo dispositivo avrà un nuovo processore Exynos, in quanto altrimenti il nome del file sarebbe stato "winnerqlte" (adoperando quindi la classica sigla che dettaglia la differenza con un processore Qualcomm come gli Snapdragon).

Le novità non si fermano soltanto a questo fantomatico dispositivo: sembra infatti che ci siano tracce anche di uno Snapdragon 8150, chipset che utilizzerà una tecnologia a 7nm e avrà una NPU dedicata. Come è successo con il nuovo A12 Bionic di Apple e il Kirin 980 di Huawei, questo nuovo chip sarà molto più veloce dei precedenti, complice la sua architettura. Non sappiamo ancora quando sarà rivelato il nuovo Snapdragon 8150, ma sembrerebbe che arriverà in commercio con il nuovo Samsung Galaxy S10 (insieme alla relativa versione con Exynos 9820).