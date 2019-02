Un'app di Samsung ha svelato la prossima lineup di indossabili e smartwatch

A quanto pare, durante l'evento Unpacked 2019 della prossima settimana Samsung potrebbe presentare anche altro al di fuori del Galaxy S10. Le indicazioni sono arrivate direttamente dall'applicazione "Galaxy Wearable", che ha inavvertitamente svelato la prossima linea di dispositivi indossabili e smartwatch.

In verità, i dispositivi presenti nello screenshot che vi proponiamo in calce erano già trapelati in precedente, ma SamCentral è il primo ad aver individuato l'aggiornamento.

Lo smartwatch per lo sport è ufficialmente battezzato Galaxy Watch Active e dovrebbe includere una cassa da 40 millimetri: la fotografia allegata mostra anche l'assenza della corona per navigare tra l'interfaccia grafica.

Interessante anche la presenza delle Galaxy Buds, che dovrebbero a tutti gli effetti essere la risposta di Samsung alle Airpods di Apple: molto probabilmente siamo di fronte ad un paio di auricolari studiati appositamente per lo sport che, a giudicare dai rumor, gli utenti dovrebbero essere in grado di ricarica direttamente con il Galaxy S10 semplicemente poggiandole dietro.

Il Galaxy Fit e Galaxy Fit E invece dovrebbero essere dei semplici fitness tracker come quelli ampiamente presenti sul mercato.

Insomma, Samsung si muove non solo dal fronte degli smartphone con il top di gamma, ma anche con gli indossabili. Per le conferme di rito però bisognerà aspettare la prossima settimana.