Un Apple Watch ha salvato la vita ad un uomo rilevando un infarto

Quanto successo a, il possessore di un Apple Watch , ha davvero dell'incredibile, dal momento che l'orologio digli ha davvero salvato la vita un paio di settimane fa, quando ha subito un attacco di cuore nel bel mezzo della notte.

Killian di recente ha parlato dello spiacevole episodio a 9to5Mac, condividendo dei dettagli che definire incredibili è poco.

Il cinquantenne, infatti, qualche settimana fa si era sottoposto ad alcuni stress test per verificare lo stato di salute del suo cuore ed escludere eventuali problemi di salute associati alla sua età. I test, che hanno escluso qualsiasi tipo di problema, gli sono costati diverse migliaia di Dollari, ma probabilmente mai si sarebbe aspettato che un orologio intelligente da circa 400 Dollari gli avrebbe salvato la vita.

Killian ha rivelato che indossa regolarmente il proprio smartwatch durante la notte, per almeno 3-4 volte alla settimana, il tutto alo scopo di monitorare la qualità del sonno. Una di queste notti è stato svegliato all'1:00 dalla popolare applicazione di terze parti HeartWatch dopo che questa aveva rilevato una frequenza cardiaca a risposo troppo elevata. Killian, pur non sentendosi male, si è immediatamente precipitato in ospedale, allertato frequenza di 121 battiti al minuto, soprattutto se si conta che in precedenza nello stesso arco temporale si era fermata massimo a 49.

I primi test effettuati in pronto soccorso (tra cui l'ECG) non hanno riscontrato alcun tipo di problema, ma la frequenza dei macchinari e dell'orologio era ancora molto alta ed incredibilmente precisa.

L'ospedale ha quindi effettuato i classici test del sangue di routine, tra cui alcuni agli enzimi che regolano il funzionamento del cuore, e da qui è arrivata la notizia scioccante: uno di questi era elevato, il che vuol dire che o in precedenza o nell'immediato le possibilità di subire un infarto erano estremamente alte. Ulteriori test hanno rivelato che l'uomo aveva quattro arterie bloccate, ed hanno richiesto un intervento chirurgico attraverso cui sono stati inseriti quattro stent.

"Diecimila dollari di test e nulla di questo è mai venuto fuori" ha affermato il chirurgo, mentre Killian continua a ripetersi che "non fosse stato per il mio Apple Watch, avrei continuato a dormire e probabilmente sarei morto".

Killian, a 9to5mac, ha affermato di aver acquistato l'orologio per il monitoraggio della salute e del fitness, e mai si sarebbe aspettato che gli avrebbe salvato la vita nel bel mezzo del sonno.