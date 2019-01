Un astronauta ha chiamato per sbaglio il 911 dalla Stazione Spaziale Internazionale

Chi non ha sbagliato almeno una volta a digitare i tasti sulla tastiera, finendo per chiamare il numero sbagliato? Capita a tutti, ma l'assurdità, è che è successo pure ad un astronauta in servizio sulla Stazione spaziale internazionale. L'olandese André Kuipers ha chiamato il 911, il numero uno d'emergenza statunitense, dallo spazio.

A ricordare la vicenda è il diretto protagonista, nel corso di una intervista radiofonica con l'emittente Nederlandse Omroep Stichting. Gli astronauti della ISS, che si trova normalmente ad una altezza orbitale di circa 400Km dalla terra, possono infatti effettuare telefonate tradizionali, passando per lo Space Center di Houston, in Texas. Il segnale viene rimbalzato da lì, e, fondamentalmente, tutte le telefonate è come se fossero fatte dal Texas, dunque gli astronauti devono pure usare gli stessi prefissi del centro di Houston.

Ma come ci è finito l'uomo a chiamare il numero di emergenza americano? Semplice, per tutte le telefonate esterne, quelle che non vengono effettuate da un ufficio all'altro della Base per capirci, bisogna prima digitare il 9, e poi inserire il numero completo. Se si vuole fare una telefonata internazionale, bisogna tuttavia inserire anche lo 011 prima del numero desiderato. A Kuiper deve essere sfuggito uno zero. Succede.

Il giorno dopo l'astronauta si è trovato una email piccata direttamente dai suoi superiori che gli chiedevano se avesse seriamente telefonato al 911.

La distanza tra la Stazione Spaziale Internazionale e la Terra non è proibitiva, tant'è che gli astronauti non hanno grossi problemi ad effettuare telefonate relativamente chiare a qualsiasi numero presente sul nostro pianeta, l'unico problema è una breve latenza di circa un secondo, nulla che impedisca una conversazione efficace.