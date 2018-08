Un astronauta della NASA dice di aver visto un alieno: la risposta dell'Agenzia Spaziale

Non accade sicuramente tutti i giorni che un astronauta della NASA affermi di aver visto un alieno. Tuttavia, questo è recentemente successo, con l'Agenzia Spaziale che non ha mancato di rispondere al tutto.

In particolare, stiamo parlando di Leland Melvin, ormai ex astronauta della NASA, che nel 2008 partecipò alla missione STS-122 del Programma Space Shuttle. Per intenderci, quella in cui è stato installato il modulo Columbus sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Ebbene, le dichiarazioni in questione sono state fatte su Twitter, dove un "esperto di teorie cospirazioniste", ha chiesto a Melvin se avesse mai visto un UFO o creature aliene. Come potete vedere dallo screenshot qui sotto, effettuato dai colleghi del Daily Mail, l'ex astronauta della NASA ha risposto scrivendo: "Non ne ho mai visto uno nello Spazio o a terra, ma ho pensato di aver visto qualcosa di organico/alieno fluttuare fuori dalla baia del carico utile". Tuttavia, subito dopo aver visto questa cosa ed essersi allarmato, l'astronauta ha contattato i colleghi della NASA, che hanno subito risposto: "Ho chiamato gli esperti sulla Terra per chiedere cosa potesse essere. Era stato il ghiaccio che si era staccato dai tubi del Freon. Traslucido, curvo, dall'aspetto organico".

Tutto sembrerebbe dunque essere rientrato, con Melvin che ha subito respinto le accuse mosse alla NASA in merito al possibile insabbiamento delle prove dell'esistenza aliena. Tuttavia, stando al Daily Mail, l'astronauta avrebbe anche detto al succitato "esperto di teorie cospirazioniste" di non poterne essere sicuro e che "non si sa mai". Tanto è bastato ai complottisti per creare un polverone sui social network.

La notizia è stata riportata anche da testate del calibro di Fox News, The Sun e CNET.