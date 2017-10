Un'azienda aggiunge la parola Blockchain al nome, le azioni aumentano del 400%

Che l'hype per i Bitcoin e le valute non segua esattamente criteri razionali sembra essere una cosa evidente, e oggi ci arriva una nuova conferma: ad una compagnia inglese è bastato aggiungere la parola Blockchain al suo nome per vedere un aumento del valore azionario del 394%.

Insomma, per le criptovalute e in particolare i Bitcoin c'è un'attenzione esasperata, legandosi a doppio nodo a queste tecnologie non stupisce che siano moltiplicate contestualmente anche le attenzioni di possibili investitori e mercato azionario.

"La Blockchain e le criptovalute sono una nuova ed eccitante area a cui stiamo lavorando da un po' di tempo", ha detto On-Line PLC –ora On-Line Blockchain PLC– in un comunicato. "Sentivamo che fosse giunto il momento di cambiare il nome della compagnia in modo da riflettere questo sviluppo".

Una bella idea, perché solo pochi giorni dopo il prezzo delle azioni è salito del 238%, con un valore di mercato dell'azienda che ora ha raggiunto i 4 milioni e mezzo di sterline, il valore più alto mai ottenuto dal 2004.

Eppure tutti i prodotti della On-Line PLC relativi alla Blockchain sono ancora in una fase di sviluppo preliminare. Forse è proprio vero che nei confronti delle criptovalute esiste un'isteria immotivata e spesso addirittura irrazionale. Del resto la stessa Banca d'Italia ha dovuto avvertire gli investitori intenzionati a comprare criptovalute senza conoscere bene fondamenti e rischi di questo nuovo mercato.