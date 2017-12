Un bambino di sei anni ha guadagnato 11 milioni di Dollari da YouTube

Si chiama, ha sei anni, ed è già nella classifica di Forbes degli YouTuber più pagati del mondo. Si può riassumere in questa frase la storia di cui vi parleremo in questa notizia, che ha come protagonista un bambino che, solo nell'anno che si sta per concludere, ha guadagnato

Secondo Forbes, che ha stilato la classifica degli YouTuber più pagati dell'anno, Ryan di "Ryan ToysReview" tra il 1 Giugno 2016 e 1 Giugno 2017 avrebbe incassato, grazie alle sponsorizzazioni dei video caricati sulla piattaforma di condivisione, ben 11 milioni di Dollari.

Ryan ToysReview è ottavo nella lista, al pari di Smosh (Anthony Padilla ed Ian Hecox), e seguito da Jake Paul, ad 11,5 milioni di Dollari.

Sesto posto invece per Felix Kjellberg, conosciuto anche con il nickname PewDiePie, che nell'anno che si sta per concludere ha guadagnato la bellezza di 12 milioni di Dollari, al pari di Logan Paul, che con i video del suo cane ha incassato 12,5 milioni di Dollari. Stesso risultato anche per Mark Fischbach (Markiplier), mentre Dude Perfect, un canale YouTube estremamente popolare anche in Italia, ha permesso ai suoi gestori di incassare 14 milioni di Dollari e piazzarsi sul gradino più basso del podio.

Secondo posto per VanossGaming, con un incasso di 15,5 milioni, mentre il più pagato è il britannico DanTDM (Daniel Middleton), che ha guadagnato la bellezza di 16,5 milioni di Dollari.

La star indiscussa però non può essere il giovane Ryan, la cui avventura, come rivelato dalla madre, è iniziata quasi per scherzo, con un video registrato dai genitori.