Un bug di Twitter ha esposto i tweet privati degli utenti Android per cinque anni

Twitter ha annunciato in un post sul blog di aver scoperto un bug nella versione Android del proprio client che ha esposto i tweet privati degli utenti per gli ultimi cinque anni. Fortunatamente la falla di sicurezza non ha influenzato le versioni del social network su iOS e desktop.

Secondo Twitter, il problema si sarebbe verificato nel momento in cui le persone che utilizzavano l'applicazione per Android tentavano di modificare le impostazioni degli account, incluso l'indirizzo email. Dopo aver apportato tali modifiche, Twitter disabilitava l'opzione "proteggi i tuoi tweet", se abilitata.

Il problema ha interessato gli utenti Android che hanno apportato le modifiche all'account tra il 3 Novembre 2014 ed il 14 Gennaio 2019, il giorno in cui è stato risolto. Twitter ha già fatto sapere di aver informato gli utenti interessati dal problema, ma comunque consiglia a tutti coloro che hanno abilitato l'impostazione del profilo privato di controllare se l'opzione è ancora abilitata.

Una brutta grana per il social network di Jack Dorsey, che si sta già affrontando il caso della Commissione per la Protezione dei Dati irlandese per non aver soddisfatto la richiesta di fornire i dati di tracciamento raccolti attraverso il servizio di abbreviazione link t.co. La falla di sicurezza si aggiunge a quella dello scorso anno scovata da alcuni sviluppatori, i quali hanno scoperto un modo per pubblicare tweet non autorizzati tramite messaggi di testo.