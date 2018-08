Un chip sottopelle per controllare i lavoratori: negli Stati Uniti sono già realtà

La notizia è destinata a fare scalpore, anzi negli Stati Uniti lo ha già fatto. Three Square Market, una realtà tecnologica con sede nel Wisconsin, sta per espandere il suo programma che prevede l’inserimento di microchip sottopelle ai propri dipendenti.

L’azienda era saltata agli onori delle cronache già lo scorso anno, quando a 100 impiegati sono stati impiantati dei chip che gli permettevano di accedere ai propri PC, di avere accesso ad aree specifiche del luogo di lavoro e di comprare snack dai distributori automatici. Già a questo punto l’iniziativa aveva causato molte perplessità: il timore era che questa tecnologia sarebbe poi sfociata in un metodo di controllo draconiano sui dipendenti. Ora il Washington Post è tornato sulla vicenda, confermando che a breve potremmo vedere novità importanti. Three Square Market ha infatti ambizioni più grandi per il suo chip, tanto che il Chief Executive dell’azienda, Todd Westby, ha affermato che intende realizzare una nuova versione del prodotto, dotata di GPS, in grado anche di monitorare i parametri sanitari dei dipendenti.

Un’iniziativa particolare, che però non provocava alcun problema pratico ai lavoratori, si sta dunque trasformando in un sistema di controllo fatto e finito, che accumula anche dati sensibili degli utilizzatori, come quelli medici. Il tema è molto delicato, perché va a impattare sui diritti dei lavoratori e sulla loro privacy. Chi vigilerà sui dati raccolti? E soprattutto, come verranno usati?

La cosa certa è che il connubio uomo-macchina è un tema sempre più attuale, tanto che in alcuni paesi è già possibile rivolgersi ad aziende specializzate che impiantano microchip, come la svedese Biohax, utilizzati poi per gestire la domotica in casa o anche come semplice sostituto al classico biglietto del treno, grazie allo standard NFC. C’è da fare una distinzione netta però tra chi decide di modificare il proprio corpo con impianti sottocutanei e i lavoratori di un’azienda, che potrebbero non essere d’accordo su questa procedura.