Un cyber attacco russo potrebbe ostacolare lo svolgimento della finale di Champions a Kiev

La Russia starebbe preparando un massiccio cyber attacco ai danni dell'Ucraina: l'intenzione sarebbe quella di ostacolare lo svolgimento della finale di UEFA Champions League che si disputerà sabato sera allo Stadio Olimpico di Kiev, nella quale saranno coinvolte le due squadre finaliste Real Madrid e Liverpool.

A lanciare l'allarme è il Security Service of Ukraine, conosciuto anche con l'acronimo SBU, il servizio di sicurezza ucraino: secondo gli agenti, la Russia avrebbe intenzione di creare scompiglio durante lo svolgimento del match con un cyber attacco di proporzioni epiche, nel quale verrà impiegato un malware che si è già diffuso nei router del paese nei mesi scorsi.

Cisco afferma che i router già compromessi dal software maligno sono più di 500.000, ai quali si aggiungerebbero anche altri device; i ricercatori del colosso statunitense lo hanno monitorato per mesi, e dalle ricerche effettuate pare presenti alcuni tratti in comune con i malware già usati dalla Russia in alcuni attacchi precedenti; il sospetto che sia stato lanciato proprio dalla Russia è sempre più concreto. La compagnia avrebbe allertato subito i governi di Stati Uniti ed Ucraina, ma le vere intenzioni degli hacker rimangono tuttora un mistero. Al lavoro sul caso ci sono anche gli agenti della US Homeland Security.

Nel mirino potrebbero esserci anche le celebrazioni del Constitution Day, una festività ucraina a cadenza annuale.