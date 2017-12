Un fantastico video in 4K cattura la bellezza dei fulmini a 1.000 FPS

Il fotografo e regista Dustin Farrell ha trascorso l'estate a caccia di fulmini utilizzando una videocamera Phantom Flex4K da oltre 100.000 dollari, la cui particolarità consiste nella possibilità di realizzare fantastici effetti in slow motion grazie alle riprese a 1.000 fotogrammi al secondo.



Ciò che ne è venuto fuori è stato questo cortometraggio 4K, intitolato "Transient", che mostra l'epica bellezza del lampo in slow motion a 1.000 FPS.

Farrell ha detto di aver trascorso più di 30 giorni viaggiando per oltre 20.000 miglia questa estate in cerca di tempeste: "Il mio rispetto e la mia ammirazione per i cacciatori di tempeste sono diventati ancora più forti quest'anno", dice Farrell. "Questo è uno dei progetti più difficili che abbia mai provato nella mia carriera. In diverse occasioni mi sono trovato a disagio mentalmente o fisicamente. Ci sono stati almeno 10 giorni in cui sono tornato a casa con la coda tra le gambe e niente da mostrare dopo un inseguimento di dieci ore e più di 500 miglia percorse. Ci sono stati anche un paio di giorni dove però ho guidato fino a casa con un sorriso che andava da un orecchio all'altro, che è durato per ore".

In totale, Farrell ha catturato circa 10 terabyte di dati nel creare questa esperienza visiva sbalorditiva di 3 minuti. Alla Phantom sono stati affiancati gli obiettivi Zeiss Otus 28, 55 e 85mm. La maggior parte del video è stato girato in Arizona.