Un gruppo di ricercatori è al lavoro su un robot che aiuterà le persone a vestirsi

La robotica potrebbe presto aiutare le persone a vestirsi. E' questo l'obiettivo che si sono preposti i ricercatori della Georgia Tech, i quali stanno lavorando su un robot in grado di aiutare gli esseri umani a vestirsi. Allo stato attuale il progetto è ancora nelle fasi embrionali, come vi mostriamo nel filmato presente in calce.

Il robot, infatti, è solo in grado di infilare la manica di una vestaglia sul braccio di una persona, ma l'obiettivo è molto più complesso. La presentazione è prevista per la prossima settimana alla Conferenza Internazionale sulla Robotica ed Automazione, che si terrà in Australia.

A livello tecnico il robot è un PR2 precostruito, ma i ricercatori vogliono modificarlo per permettergli di portare a termine vari compiti, come piegare i capi. Come spesso accade in questi casi, per addestrare il robot ad aiutare le persone a vestirsi, il team si è avvalso di 11.000 esempi, per stimare la forza necessaria per posizionare l'indumento su varie parti del braccio.

La rete neurale del PR2, analizzando questi esempi, è stata in grado di capire la forza da imprimere ai diversi movimenti nel momento in cui si trova a contatto con il braccio umano, oltre che i movimenti da fare per rendere più facile il tutto anche per gli umani.

La seconda fase ha previsto dei test con dei soggetti umani. Attraverso alcune prove ed errori nel mondo reale, infatti, i ricercatori hanno capito che il robot ha ottenuto risultati migliori quando è stato in grado di pensare un quinto di secondo prima di eseguire ogni azione.

Allo stato attuale, il robot impiega circa dieci secondi per tirare una camicia sul braccio di una persona, un buon risultato ma comunque lontano dall'obiettivo finale dei ricercatori.

C'è anche da considerare il fattore della sicurezza: PR2 infatti deve imparare a capire con esattezza la forza da imprimere.

Un robot del genere potrebbe essere particolarmente utile in campo medico, ad esempio per vestire i chirurgi prima di entrare in sala operatoria.