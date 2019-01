Un guasto al Telescopio Hubble: problema Hardware alla Wide Field Camera 3

Come riportato sul sito ufficiale della NASA, pare che la Wide Field Camera 3 del telescopio spaziale Hubble, sia in qualche modo compromessa. Wide Field Camera è la responsabile di magnifici scatti che ci hanno accompagnato in questi anni, e che hanno reso Hubble un telescopio conosciuto in tutto il mondo.

Tramite il comunicato diffuso dalla NASA sul proprio sito, si apprende che alle 17:23 orario UTC dell'8 gennaio ( in Italia erano le 18:23 di giovedì) la Wide Field Camera 3 installata sul telescopio spaziale Hubble ha sospeso le proprie operazioni a causa di un problema hardware. Sul sito si legge anche che "Hubble continuerà ad eseguire osservazioni scientifiche con i suoi altri tre strumenti attivi, mentre viene indagata l'anomalia di Wide Field Camera 3".

La Wide Field Camera 3, installata durante la missione di manutenzione 4 nel 2009, è dotata di un'elettronica ridondante nel caso in cui risultasse necessario un ripristino dello strumento. In ingegneria, si utilizza il termine "ridondante" per far riferimento ad un sistema che dispone di più mezzi o soluzioni per portare a termine un determinato compito: si attende dunque un eventuale ripristino dalla distanza, in quanto un intervento umano diretto è escluso.

Un nuovo malfunzionamento, che segue quelli legati al giroscopio mal funzionante, risolto nel giro di qualche settimana.

Le immagini di Hubble sono sempre affascinanti e ricche di dettagli: recentemente vi abbiamo proposto uno "snow angel" immortalato dal telescopio, oppure una struttura a forma di "ghirlanda", per non parlare dell'incredibile immagine che racchiude ben 12.000 galassie nella costellazione della Fornace.