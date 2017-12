Un'IA ha scritto una propria versione di Harry Potter

I fan diche negli ultimi anni hanno finito di leggere tutti i libri e visto tutti i film, e che proprio non riescono a stare senza il mago più famoso del grande schermo, saranno sicuramente contenti nel leggere questa notizia.

Un'intelligenza artificiale, infatti, è riuscita a scrivere una propria versione di Harry Potter, battezzata "Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash". L'IA è stata addestrata da Botnik Studios, ed ha creato un capitolo di tre pagine dopo aver letto tutti e sette i romanzi fantasy da cui è tratta una delle saghe cinematografiche più popolari degli ultimi tempi.

Il risultato finale è un racconto con una trama in linea con le classiche fan fiction che si possono trovare in internet, pur detenendo lo stile della Rowling.

Sia il capitolo che il predictive text program usato per la stesura sono disponibili su Github, e sono il frutto del lavoro di Jamie Brew, un ex scrittore di Clickhole e The Onion. In precedenza il suo lavoro in questo campo aveva portato alla pubblicazione su Tumblr di alcune sceneggiature di X-Files, ma il lavoro portato avanti con Harry Potter è diverso, dal momento che è stato sviluppato con l'aiuto di alcuni scrittori, che hanno contribuito all'addestramento dell'algoritmo per renderlo quanto più reale possibile.

Di conseguenza, il risultato non è un brano con frasi completamente sconnesse, ma è una vera e propria fan fiction che si lascia leggere tranquillamente, pur contenendo delle assurdità, come "Ron che comincia a ballare il tip tap, ad esempio, prima trasformarsi in una serie di ragni che cercano di mangiare i genitori di Hermione".

Il tutto può essere letto attraverso questo indirizzo.