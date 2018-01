Un ingegnere della divisione cinese di Microsoft conferma il Surface Phone

A quanto pare, tutti coloro che sono in trepidante attesa del tanto atteso e chiacchierato Surface Phone non devono disperare, nonostante i rumor che parlano di un progetto definitivamente (o quasi) accantonato da parte del gigante di Remond.

Nel corso del fine settimana, un ingegnere della divisione cinese di Microsoft potrebbe aver accidentalmente affermato che la società diretta da Satya Nadella sarebbe in procinto di lanciare il Surface Phone prossimamente.

La conferma (poi rimossa) è arrivata nel corso di una sessione di Q&A tenuta sul sito cinese Zhihu ed i risposta ad un utente che si lamentava della scarsa integrazione di Cortana su Android. L'ingegnere ha risposto all'utente puntando il dito contro la mancanza di autorizzazioni fornita alle applicazioni di terze parti, motivo per cui "gli utenti Windows Phone possono confermare che Cortana è migliore rispetto all'applicazione standalone. Cortana è un assistente cross-platform, disponibile su tutti i dispositivi, tra cui PC e smartphone", affermando poco dopo che "le prestazioni perfette saranno visibili sul Surface Phone".

La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo ed è stata ripresa da molte delle testate più importanti del settore, al punto che lo stesso ingegnere è stato costretto a tornare sui propri passi, modificando la risposta ed aggiungendo, tra parentesi, che "ancora non sappiamo se in futuro esisterà un Surface Phone". Nel frattempo, però, sul web tra gli appassionati di Windows Phone non si parla d'altro.