Un leak del nuovo Sony Xperia XZ3 rivela informazioni prima dell'IFA 2018

Nonostante il top di gamma Sony Xperia XZ3 verrà annunciato tra meno di due settimane durante l'IFA 2018 di Berlino, una nuova immagine leaked è stata rivelata in giornata e conferma alcuni rumor che ormai giravano da tempo.

Nell'immagine che trovate in calce alla notizia si nota subito come Sony potrebbe non essersi uniformata al notch - ormai presente nella maggior parte degli smartphone Android di fascia alta - in favore di una forma più standard, lasciando due bande nere di modeste dimensioni. Non compare nemmeno la doppia fotocamera sul retro, dove invece troverà spazio probabilmente una singola fotocamera con il nuovo sensore Sony da 48MP. Nonostante tutto, la doppia fotocamera potrebbe comparire nella versione premium, come successe con il precedente modello.

Sempre sul dorso dello smartphone possiamo notare dei sensori: questi potrebbero far parte della nuova tecnologia ibrida d'autofocus di Sony che fonde phase detection e laser detection. Presenti infine un logo NFC, un flash dual-tone LED e un sensore per le impronte digitali. Tutte queste caratteristiche, sempre secondo notizie trapelate negli ultimi mesi, andrebbero ad aggiungersi ad uno Snapdragon 845, 6GB di RAM e una memoria interna fino a 128GB. Per quanto riguarda la durata invece, si vocifera la presenza di una batteria 3240mAh, mentre le dimensioni del display dovrebbero raggiungere i 5.7 pollici, con una risoluzione FullHD+.