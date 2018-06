Un leak svela Samsung Project V, il prototipo di smartphone pieghevole a due schermi

Sono diversi anni ormai che Samsung è al lavoro su uno smartphone dallo schermo flessibile, anche se nessun prototipo è mai stato mostrato ufficialmente al pubblico. Ora però, grazie ad un leaker, possiamo vedere per la prima volta il famigerato "Project V" in alcuni scatti, che ritraggono uno smartphone pieghevole caratterizzato da due schermi.

Project V dovrebbe essere stato sviluppato all'incirca tra il 2015 ed il 2016, e dal design può essere considerato una sorta di precursore dello ZTE Axon M. A differenza di quest'ultimo modello, il prototipo di Samsung (almeno stando a quanto si evince dalle foto) avrebbe dovuto chiudersi su sé stesso, e diventare così uno smartphone "normale", per permettere agli utenti di scattare foto, dato che all'interno della scocca è stata inserita una sola fotocamera.

Le forme ricordano molto quelle implementate da Samsung in uno dei suoi recenti top di gamma, il Galaxy S6, anche se il design di Project V sembra molto più squadrato e non proprio al passo coi tempi, sopratutto per quanto riguarda le fattezze dello schermo, che su questo modello è "limitato" da due grosse bande nere nella parte superiore ed inferiore. Nulla a che vedere con l'Infinity Display o con il notch.

Project V è rimasto un semplice prototipo e l'azienda coreana non lo ha mai mandato in produzione: al momento non si conoscono i motivi ufficiali legati a questa decisione. Difficilmente questo device può rappresentare lo stato dei lavori odierni per quanto riguarda il tanto chiacchierato "smartphone flessibile", dato che Samsung ormai avrà sicuramente elaborato altri concept.