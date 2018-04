Un leak svelerebbe tutti i segreti del design di LG G7

Mancano solo pochi giorni all'annuncio ufficiale del nuovo top di gamma G7 da parte di LG, ma probabilmente il design del terminale non avrà più alcun segreto dopo i recenti leak, che mostrano ogni singolo aspetto della scocca. Ancora una volta vediamo in azione lo schermo top notch su un dispositivo Android, una moda dura a morire.

L'indiscrezione ci arriva dal leaker Evan Blass, account molto attivo su Twitter ed autore di diversi altri importanti leak in passato sempre riguardanti smartphone top di gamma. L'immagine condivisa del tweet lascia ben poco spazio all'immaginazione, e mostra il terminale in ogni suo scorcio.

Dopo l'annuncio della presentazione del device parte di LG, attesa a New York il 2 maggio, dalla foto emergono ulteriori dettagli: oltre ai soliti bottoni per regolare il volume ed accendere/spegnere il device, il G7 ospiterebbe sul suo lato sinistro un altro tasto, che potrebbe dare accesso immediato a Google Assistant, in modo molto simile a quanto fa Samsung con il proprio Bixby. Una notizia molto buona per Google, che si sta preparando ad includere dei video promozionali all'interno del suo assistente vocale.

Inoltre vi ricordiamo che il G7 sarà equipaggiato con l'intelligenza artificiale proprietaria di LG, chiamata ThinQ, definita dall'azienda come una "Empathic AI" in grado di formulare pensieri molto vicini a quelli umani.