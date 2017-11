Un Lisa-1 di Apple ancora funzionante è stato venduto per 50.000 Dollari

Il Lisa-1, il computer di Apple lanciato nel lontano 1983, aveva un costo di circa 10.000 Dollari (9.995 Dollari, per la precisione). Il prezzo a cui è stata venduta un’unità ancora funzionante, però, ha dell’incredibile.

Recentemente, infatti, all’asta un Lisa-1 è stato battuto a 50.000 Dollari, il tutto nonostante si tratti di uno dei più grandi fallimenti commerciali della storia di Apple. Col passare del tempo, però, è diventato uno dei pezzi più ambiti da parte degli appassionati di tecnologia vintage, e negli ultimi anni più volte abbiamo riportato su queste pagine di prezzi del genere.

La vendita è stata effettuata dalla società specializzata in oggetti d’antiquariato Breker, che ha piazzato il Lisa-1 a 50.300 Dollari nel corso di un’asta tenuta a Colonia, in Germania, lo scorso 11 Novembre. Altre unità, in passato sono state vendute a 300.000 e 900.000 Dollari, a seconda delle condizioni, il numero di serie e la domanda.

La maggior parte delle unità invendute, furono riciclate da Apple per sviluppare l’Apple II.

Breker stima che al momento a livello mondiale esistono da 30 a 100 Lisa-1 originali. Il computer è passato alla storia per essere stato il primo con un’interfaccia grafica controllata tramite mouse, ma ha anche introdotto le finestre sovrapposte ed i menù a discesa, come mostrato nel video presente poco sopra, proveniente proprio dall'asta.