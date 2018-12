Un magnifico scatto di Hubble immortala uno 'Snow Angel' nello spazio profondo

Questa spettacolare immagine, disponibile in alta definizione all'interno della news, è stata scattata dal telescopio spaziale Hubble della NASA e mostra una regione di formazione stellare bipolare, dalla forma vagamente simile ad un angelo avvolto da una nube celeste, quasi come se fosse della neve.

L'immagine mostra due conformazioni laterali, le "ali", che si protendono verso l'esterno della struttura. Ovviamente non sono affatto costituite da neve: sono due lobi gemelli di gas incandescenti, che si illuminano di blu in relazione alla propria temperatura. Inoltre, è presente un anello di polvere e gas che orbita attorno alla stella, come se fosse una "cintura".

Questo magnifico oggetto interstellare si trova a circa 2000 anni luce da qui, ed è visibile in una regione relativamente isolata della Via Lattea, ovvero in una regione meno densa di galassie e stelle luminose. Al centro della struttura, è presente una giovane stella molto massiccia, che è responsabile dell'attività nucleare visibile all'interno della nebulosa.

Questo spettacolare scatto è stato possibile grazie alla enorme e nitida risoluzione di Hubble, capace di mostrare increspature e creste nella nube di gas, segno di una interazione con il mezzo interstellare ad una più bassa temperatura. L'immagine è stata diffusa recentemente, ma risale al febbraio 2011. E in conclusione, si tratta di un'immagine ottenuta sovrapponendo più scatti realizzati tramite diversi filtri: i filtri visibili a banda stretta che isolano il gas idrogeno sono stati combinati con filtri nel vicino infrarosso che mostrano la struttura del gas più freddo e della polvere interstellare.

Se siete interessati ad altre spettacolari immagini, date un'occhiata alla recente "Ghirlanda" ripresa da Hubble.