Un medico si è diagnosticato da solo il cancro grazie ad un gadget per l'iPhone

Si chiamaed è un accessorio per l'piuttosto sofisticato: sfrutta gliper effettuarea basso costo e in tempi rapidi. Ad inizio anno è stato chiesto ad undi testarlo, a quanto pare il device funziona fin troppo bene perché il dottore hain questo modo di avere il

Ora il medico, John Martin, è in terapia per curarsi. Ovviamente Butterfly iQ non si sostituisce ad una equipe medica vera e propria, ma diventa certamente un valido campanello d'allarme che potrebbe salvare la vita a molte persone. Il costo non è economico per essere un gadget da smartphone, ma lo è sicuramente in relazione ai macchinari medici veri e propri: costa 2000$.

La compagnia dietro a questo device per usi medici sta pensando di introdurre anche un software con una AI elementare, qualcosa che si limiti semplicemente a guidare chi non ha conoscenze mediche specifiche nell'utilizzo del Butterfly iQ.

La portata rivoluzionaria di strumenti del genere è enorme, specie se –come nota correttamente The Next Web– si calcola che negli Stati Uniti esami per ricevere una diagnosi del genere potrebbero costare anche parecchie migliaia di dollari. Andare a togliere i test più basilari (ammesso che quelli oncologici possano essere definiti tali) alle strutture mediche con i relativi costi altissimi apre indubbiamente un mondo di opportunità per le fasce più deboli.