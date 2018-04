Un misterioso smartphone LG senza notch si fa vedere in una foto reale

Un misterioso nuovo smartphone a marchio LG è appena emerso online, per gentile concessione di Roland Quandt. Guardando la foto reale in questione, si nota subito che esso non presenta il tanto discusso notch, ma le cornici sono piuttosto sottili.

Gli angoli del display sono arrotondati, mentre i tasti per il volume si trovano sul lato sinistro. Il tasto di accensione si trova invece sul lato destro. Sfortunatamente è trapelata solo la parte anteriore del dispositivo, ma è probabile che un sensore delle impronte digitali sia posto sul retro. Secondo Quandt, lo smartphone in questione appartiene alla fascia medio-bassa. Il noto leaker sostiene anche che il display sia da 5,5 pollici con risoluzione 1280x640 e aspect ratio 18:9. Si vocifera poi di 2/3GB di RAM, di un processore Qualcomm Snapdragon della serie 400 o 600 e di una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android Oreo.

Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda il prezzo e l'uscita di questo misterioso smartphone, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine per saperne di più. Vi ricordiamo che LG ha anche confermato l'imminente arrivo del suo flagship G7 nella giornata di ieri. Non ci resta che attendere qualche settimana per ulteriori informazioni.