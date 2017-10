Un nuovo attacco informatico sta colpendo diversi paesi

C'è un nuovo ransomware che sta colpendo la Russia, l’Ucraina, la Turchia e la Germania. Kaspersky Labs riferisce che il numero delle vittime è salito a

Il ransomware è stato soprannominato "Bad Rabbit", alcuni gruppi di cybersecurity, inclusi Kaspersky Labs e ricercatori di ESET e Proofpoint , hanno dichiarato che l'attacco è stato diffuso tramite un falso aggiornamento di Adobe Flash. Finora sono stati segnalati attacchi sulle società di media russe Interfax e Fontanka.ru. Ci sono stati anche attacchi all'aeroporto di Odessa dell'Ucraina, alla metropolitana di Kiev e al Ministero dell'infrastruttura dell'Ucraina.

Una volta che i computer vengono infettati con il ransomware, agli utenti viene richiesto di pagare pagare 0,05 bitcoin (all'incirca 240 euro) al fine di riconquistare l'accesso ai propri file crittografati. Sono date circa 40 ore per effettuare il pagamento prima che il prezzo salga. Kaspersky Labs ha riferito in un post che non può ancora confermare che Bad Rabbit sia legato a NotPetya , che si è diffuso in tutto il mondo all'inizio di quest'anno, ma che ha utilizzato metodi simili.

Finora non è chiaro chi ci sia dietro all'attacco.