Un nuovo farmaco potrebbe proteggere gli astronauti dalla perdita della memoria

Le radiazioni cosmiche sono uno dei pericoli più subdoli a cui sono soggetti gli astronauti, dato che queste onde invisibili possono danneggiare gravemente il cervello e le sinapsi, causando la perdita della memoria. Grazie ai ricercatori della UCSF ci potrebbe essere una soluzione all'orizzonte per questo problema, che aiuterebbe ad evitare le amnesie.

Un nuovo farmaco prodotto da Plexxikon sembra essere la chiave per combattere efficacemente i danni derivanti dall'esposizione alle radiazioni: è già stato testato sui topi, ed i risultati sono molto buoni, visto che stimola la rigenerazione delle cellule colpite andando ad evitare dannose infezioni del tessuto celebrale. Infezioni che potrebbero letteralmente consumare la memoria degli astronauti, impedendo loro di ricordare informazioni di vitale importanza per la loro sopravvivenza.

L'aspetto più interessante del funzionamento di questo nuovo farmaco è la durata del suo effetto: i topi sottoposti a radiazioni hanno cominciato a manifestare i primi problemi di memoria dopo circa tre mesi, ma gli esemplari trattati con il composto subito dopo l'esposizione hanno dimostrato un comportamento sano, nella norma. I suoi effetti sarebbero quindi abbastanza duraturi da conformarsi con i lunghi tempi previsti per i viaggi nello spazio.

La commercializzazione del farmaco è più vicina di quanto si possa immaginare, dato che alcuni composti simili sono già in fase di sperimentazione, e potrebbe tornare utile non solo agli astronauti ma anche ai malati di cancro (per contrastare gli effetti delle terapie) e di Alzheimer.