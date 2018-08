Un nuovo leak mostra per intero il Samsung Galaxy Note 9: ecco il video

Di rumor e di leak sul Samsung Galaxy Note 9 se ne sono susseguiti parecchi nelle ultime settimane, complice anche l'avvicinarsi della sua presentazione ufficiale a New York fissata per il 9 agosto; se quello che vi mostriamo oggi si rivelasse veritiero, però, sarebbe rimane ben poco da presentare a Samsung.

In rete circola infatti un nuovo video hand-on di un ipotetico Note 9: del terminale vengono mostrate la parte frontale e quella posteriore, in un 360 gradi che fa vedere brevemente anche i lati. La fonte è Mobile Fun, un portale che negli anni si è guadagnato una certa credibilità in materia di indiscrezioni, ma finché il prototipo rimane spento non ci è dato sapere se quello ripreso nel video sia effettivamente un di Galaxy Note 9.

Anche se non vi vengono mostrati gli angoli superiori ed inferiori, nei quali dovrebbero trovarsi la presa per la ricarica ed il jack per le cuffie da 3.5mm, il device protagonista del leak sembra confermare molti dei rumor sul nuovo phablet della casa coreana: sensore per le impronte posizionato sotto al modulo della fotocamera, molto più comodo rispetto alla soluzione adottata con Note 8, ed un design che riprende quasi interamente quello già visto sul precedente modello della serie.

Nel frattempo, Samsung fa sapere ai clienti interessati che i pre-ordini del Note 9 sono già aperti,