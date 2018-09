Un nuovo scatto di CaSSIS mostra il ghiaccio situato nell'emisfero settentrionale di Marte

L'immagine pubblicata dall'ESA, visibile in calce alla news, mostra l'interno di un cratere visibile a 68° di latitudine sud di Marte. Questo si trova nel Sisyphi Planum e mostra i residui di ghiaccio secco, ovvero diossido di carbonio allo stato solido, che si affaccia sulla pendenza che volge alla parte meridionale del pianeta.

La foto è stata resa possibile grazie ad una serie di scatti di CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) acquisiti il 2 settembre 2018, lo strumento che si trova a bordo del satellite ExoMars nato dalla collaborazione tra l'agenzia spaziale europea ESA e quella russa Roscosmos. Nel momento dello scatto, l'emisfero sud di Marte si trovava nella parte finale della primavera.

Nei mesi più freddi il diossido di carbonio e parte del vapore acqueo diventano ghiaccio visibile sulla superficie. Quando il Sole diventa nuovamente alto nel cielo, il ghiaccio attraversa il processo di sublimazione, ovvero passa dallo stato solido direttamente allo stato aeriforme e rivela nuovamente il terreno sottostante.

Il cratere in analisi è noto per ospitare dei canali stretti in corrispondenza del flusso di materiale che scorre verso il basso. Questi flussi sono ricchi di ghiaccio e sono facilmente individuabili nello scatto di CaSSIS. Uno degli aspetti che di Marte che è ancora oggetto di studio è proprio il cambiamento stagionale della presenza di ghiaccio.



La foto è visibile in alta risoluzione a questo link.

