Un nuovo video mostra il prototipo di smartphone pieghevole di Lenovo in azione

Dopo Samsung ed Huawei, che stando ai rumor sono al lavoro da molto tempo su uno smartphone pieghevole, a guadagnarsi l'attenzione degli appassionati di questo "nuovo" segmento di mercato ci pensa Lenovo. Un video apparso in rete mostra un prototipo perfettamente funzionante, in grado di piegarsi ed avvolgersi su sé stesso mentre viene utilizzato.

Al momento non sappiamo ancora se il device che compare nel filmato è un semplice prototipo, un concept fine a sé stesso, o se rappresenta una sorta di "prova" che serve a Lenovo per testare le nuove tecnologie o le ultime tecniche di costruzione sviluppate. Sappiamo però che la compagnia non è nuova a questo tipo di prodotti, dato che già nel 2016 aveva mostrato al pubblico alcuni smartphone e tablet in grado di piegarsi, che nonostante siano stati accolti con molta curiosità sono rimasti dei semplici prototipi, e non si sono ancora "trasformati" in qualcosa di commercializzabile.

Quello ritratto nel video sembra essere l'ultima evoluzione dei progetti che Lenovo ha in serbo in ambito di smartphone pieghevoli, ma non sappiamo se e quando diventerà disponibile sul mercato.

Nel frattempo Samsung è pronta a svelare il suo Galaxy X (o Galaxy F, anche se nessuno di questi due nomi è ancora stato confermato dall'azienda): stando alle dichiarazioni rilasciate da un dirigente della casa coreana, lo smartphone pieghevole verrà presentato a novembre in occasione della Samsung Developer Conference, che si terrà a San Francisco.