Un Powerbank a forma di Supercharger? Ora è possibile grazie a Tesla

Questa settimana è stata molto importante per, l'azienda ha infatti presentato la sua supercar ultraveloce e il suo nuovo camion elettrico . Insieme a tutte queste novità, l'azienda ha lanciato anche un Powebank portatile che per forma ricorda le colonnine Supercharger.

La batteria non è di grosse dimensione ed è facilmente trasportabile ovunque, è dotata di due uscite (microUSB e Lightning) per ricaricare sia dispositivi Apple che Android, ed ha una capacità di 3350 mAh. Il design è chiaramente ispirato ai Tesla Supercharger, le colonnine di ricarica utilizzate per ridare autonomia alle auto elettriche del marchio. La batteria è realizzata con materiali di ottima qualità, i cavi sono di colore rosso mentre l'erogazione di energia è pari a 1,5 A/5 V.

Tesla Powerbank costa 45 dollari ed è acquistabile sul sito americano del produttore (al momento le scorte sono esaurite). E' presente inoltre un caricabatterie da tavolo con un design ancora più accattivante.