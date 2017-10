Un recente leak svela nuovi dettagli su OnePlus 5T

Il noto leaker,, ha pubblicato un’immagine che mostra la parte frontale superiore del prossimo top di gamma dell’azienda cinese. Il render evidenzia ancora una volta la presenza di bordi laterali estremamente ridotti, nonché della fotocamera anteriore e dello speaker.

Sembrerebbe trattarsi di uno smartphone "borderless" ma il render in oggetto, che ci mostra solo la parte superiore dello schermo, non ci permette di confermalo. Secondo altri rumor trapelati in precedenza, il lettore di impronte digitali è stato spostato questa volta sul retro. La fotocamera frontale, che si vede chiaramente nell'immagine pubblicata dal leaker, dovrebbe essere da 20 megapixel, mentre sul retro dovremmo trovare due sensori, anch’essi alla medesima risoluzione.

Evan Blass non conferma comunque alcun dettaglio tecnico e fino a prova contraria tutte le informazioni rivelate vanno prese con i guanti. Sarà forse il 16 Dicembre che potremo, finalmente, sapere qualcosa di più sul nuovo dispositivo.