Un render sembra confermare il nuovo design presente sui Sony Xperia del 2018

Le ultime indiscrezioni emerse in rete hanno rivelato che Sony potrebbe abbandonare il design, che utilizza sui propri smartphone dal 2013. Il prossimo top di gamma del produttore giapponese dovrebbe giungere sul mercato con una nuova struttura e un design

Un sito web georgiano, Vortex.ge, afferma di avere alcuni dettagli sul design e sulle caratteristiche del nuovo smartphone di punta del 2018 di Sony, oltre a informazioni sul design di un secondo Xperia (non di punta). Secondo quanto riferito, i rendering presenti in fondo alla notizia sono basati su bozze di design fatte da Sony. Presumibilmente, le sue caratteristiche includono due altoparlanti frontali, una doppia fotocamera posteriore, uno schermo 4K di dimensioni sconosciute ma di almeno almeno 5,5 pollici, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e il nuovo processore Snapdragon 845 di Qualcomm. Il telefono potrebbe inoltre essere dotato di uno scanner di impronte digitali incorporato nel display, il che lo renderebbe uno dei primi telefoni a offrire una tale soluzione di sensore di impronte digitali. Del secondo telefono di Sony in arrivo si sa ben poco se non della presenza di una doppia fotocamera posteriore e del sensore di impronte digitali posizionato normalmente sul pannello posteriore.

In questo momento si parla ancora solo di rumors, ma se la direzione intrapresa da Sony fosse realmente quella che mostrano questi nuovi rendering, allora è quella giusta.