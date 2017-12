Un robot può stampare quasi tutta questa casa da 64.000 dollari in circa otto ore

può essere sia dispendioso in termini di tempo che in quanto a costi. E' per questo che la startup ucrainaha ben pensato di utilizzare unin grado di realizzare le parti necessarie a costruire piccole case.

In particolare, il robot può stampare le pareti, il tetto e il pavimento di una casa di circa 38 metri quadrati (410 piedi quadrati) in circa otto ore. Le finestre, le porte, l'impianto idraulico e i sistemi elettrici vengono quindi aggiunti in seguito da degli operatori umani.

Una volta completate, le abitazioni sono autonome e mobili, il che significa che non è necessario collegarsi a sistemi elettrici e idraulici esterni. L'energia solare viene immagazzinata in una batteria collegata alla casa e l'acqua viene raccolta e filtrata. Le case dispongono anche di impianti di scarico indipendenti.

Da quando la startup in questione ha messo piede sul mercato nella primavera 2017, ha ricevuto più di 8.000 preordini negli Stati Uniti per le sue case, che hanno un prezzo di partenza di circa 64.000 dollari. Si prevede che le prime 100 abitazioni saranno consegnate a gennaio 2018.