Un sito e-commerce globale per risollevare l'Africa, il progetto di DHL e MallforAfrica

MallforAfrica e DHL stanno offrendo ai commercianti africani un palcoscenico globale. Il sito di e-commerce si chiama MarketPlaceAfrica.com e garantisce a molti artigiani africani selezionati di vendere i propri articoli in tutti i 220 paesi in cui DHL consegna.

Il sito darà la priorità ad articoli di moda - abbigliamento, borse, gioielli, calzature, prodotti di cura della persona - e a oggetti di artigianato, soprattutto quadri. MallforAfrica sta selezionando i venditori in collaborazione con l'associazione degli standard Made in Africa (AMPS), in modo da verificare la qualità dei prodotti africani.

"Partiremo in Nigeria e poi apriremo in Kenya, in Ruanda e nel resto dell'Africa, sfruttando la massiccia rete di DHL. [...] Le persone di tutto il mondo possono acquistare da artigiani africani online, questo è l'obiettivo", ha dichiarato Chris Folayan, CEO di MallforAfrica, ai microfoni di TechCrunch.

Oltre a DHL per la spedizione, MarketPlace Africa utilizzerà l'infrastruttura di e-commerce di MallforAfrica, startup fondata nel 2011 per risolvere le sfide che le aziende globali devono affrontare quando entrano in Africa. L'azienda in questione ha il sostegno della società di private equity britannica Helios Investment Partners e dispone di numerose partnership con aziende del calibro di Best Buy e Macy's. Nel 2016 MallforAfrica ha collaborato con eBay per il lancio della piattaforma eBay Powered by MallforAfrica, che consente ai venditori statunitensi di approdare nel mercato africano.

Chris Folayan, CEO di MallforAfrica, ha anche dichiarato che la sua azienda non pubblica cifre relative alla performance finanziaria, ma ha sottolineato che ora è in grado di spedire da sola in 17 Paesi. "La nostra piattaforma MallforAfrica serve davvero ad aiutare le persone in Africa ad acquistare prodotti da paesi come gli Stati Uniti". Insomma, l'obiettivo di MallforAfrica è quello di semplificare le transazioni in entrambi i sensi, in modo da aiutare l'economia africana.